Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200417 - 0362 Frankfurt-Sachsenhausen: Couragierte Passantinnen vertreiben Handtaschendieb

Frankfurt (ots)

(dr) Am Mittwochnachmittag, den 15.04.2020, verhinderten zwei Passantinnen in Sachsenhausen den endgültigen Diebstahl einer Handtasche, als ein unbekannter Mann dabei war, sich mit der aus einem Gepäckträger erlangten Beute abzusetzen.

Die zwei 31 und 24 Jahre alten Frauen befanden sich gegen 16:50 Uhr an der Kreuzung Schweizer Straße / Schaumainkai, als sie beobachteten, wie der Unbekannte einer Radfahrerin, die ebenfalls an der Kreuzung stand, die Handtasche aus dem Gepäckträger stibitzte und mit dieser wegging. Trotz der Ansprache durch einer der beiden Passantinnen, entfernte sich der Mann einfach weiter von der Kreuzung. Als sich jedoch die zweite Frau einschaltete und den Dieb auf sein Fehlverhalten aufmerksam machte, gab dieser schließlich nach. Wahrscheinlich überrascht von der Courage der Damen, drückte er letzterer wortlos die geklaute Tasche in die Hand. Zwar verschwand der Mann unerkannt, umso glücklicher war jedoch die geschädigte Radfahrerin, die ihre Tasche von den Frauen zurückerhielt und bis zu diesem Zeitpunkt den Diebstahl noch nicht bemerkt hatte.

Personenbeschreibung: Männlich, ca. 30 Jahre alt, ca. 175 cm groß, dünne Statur, schwarze kurze Haare, Drei-Tage-Bart, südländisches Erscheinungsbild, trug eine Lederjacke.

Sachdienliche Hinweise zum Täter bzw. dessen Fluchtrichtung erbittet das 8. Polizeirevier unter der Rufnummer 069 / 755 - 10800.

