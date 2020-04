Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200417 - 0361 Frankfurt-Niederrad: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Frankfurt (ots)

(fue) Eine 28-jährige Frankfurterin war am Donnerstag, den 16. April 2020, gegen 19.40 Uhr, mit ihrem Fahrrad auf der Goldsteinstraße in Richtung Niederrad unterwegs. Sie benutzte dabei den Gehweg und hatte in einem Kindersitz einen einjährigen Jungen dabei. Zum gleichen Zeitpunkt war ein bislang unbekannter Radler ebenfalls auf der Goldsteinstraße unterwegs, allerdings in Richtung Schwanheim.

An der Kreuzung zur Hahnstraße hielt die 28-Jährige kurz an und wurde von dem unbekannten Radler angefahren. Die Frau fiel daraufhin zu Boden, blieb aber unverletzt. Der Einjährige verletzte sich bei dem Sturz am Arm.

Der unbekannte Radfahrer entfernte sich von der Unfallstelle ohne seinen Pflichten nachzukommen. Er wird beschrieben als 45-50 Jahre alt, von südländischem Erscheinungsbild, mit dunklen Haaren.

Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich mit dem 10. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75511000 in Verbindung zu setzen.

