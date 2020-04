Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200417 - 0360 Frankfurt-Bockenheim: Dieb festgenommen

Frankfurt (ots)

(ker) Am späten gestrigen Abend, den 16.04.2020, konnte ein mutmaßlicher Dieb, welcher sein Glück an mehreren Fahrzeugen versuchte, nach Hinweis einer Zeugin festgenommen werden. Zuvor hatte er ein Paar Turnschuhe aus einem Fahrzeug entwendet.

Gestern Abend, gegen 23:50 Uhr, konnte eine Anwohnerin in der Hamburger Allee beobachten, wie der später festgenommene Verdächtige in die Innenräume von dort geparkten Fahrzeugen schaute und an mehreren Fahrzeugtüren hantierte. Offensichtlich war er auf der Suche nach nicht verschlossenen Fahrzeugen, sodass die aufmerksame Zeugin die Polizei verständigte. Schließlich fand der Verdächtige tatsächlich ein unverschlossen abgestelltes Auto und entnahm aus diesem eine weiße Tüte. Der mutmaßliche Dieb entfernte sich daraufhin mit seiner Beute vom Tatort in Richtung Innenstadt, kam aber nicht weit, da ihm eine Streifenwagenbesatzung bereits entgegenkam und ihn noch in der Hamburger Allee festnehmen konnte. Bei der Beute in der weißen Tüte handelte es sich um schwarze Kinderturnschuhe der Marke "Nike" im Wert von ca. 60 Euro.

Nach Beendigung aller polizeilichen Maßnahmen wurde der Beschuldigte vor Ort entlassen.

