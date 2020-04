Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200417 - 0358 Frankfurt-Innenstadt/Altstadt: Feuer zerstört zwei Müllcontainer und einen Sessel

Frankfurt (ots)

(ne)Heute Nacht brannten am Allerheiligentor zwei Müllcontainer komplett aus, ein Sessel in der Fahrgasse war ebenfalls durch Feuer zerstört worden.

Gegen 0:00 Uhr standen im Innenhof eines ehemaligen Hotels am Allerheiligentor mehrere Müllcontainer in Brand. Zwei davon waren komplett zerstört worden, bevor die Feuerwehr alles ablöschte. Die Flammen, gepaart mit starker Rauchentwicklung, beschädigten zudem die angrenzende Fassade. Etwa 50 Minuten später musste die Feuerwehr dann in der Fahrgasse tätig werden. Hier brannte ein auf dem Gehweg abgestellter Sessel nieder. Auch hier kam es durch die starke Rußentwicklung zu Beschädigungen an der angrenzenden Hauswand eines Mehrfamilienhauses. Personen kamen bei den Bränden nicht zu Schaden.

Die Kriminalpolizei ermittelt nun wegen Brandstiftung, hat aber bislang keinerlei Hinweise auf den oder die Täter.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell