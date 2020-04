Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200416 - 0356 Frankfurt-Nied: Streifenwagen beschmiert und Böller geworfen

Frankfurt (ots)

(ne)Ein geparkter Streifenwagen ist gestern im Rahmen eines Einsatzes in der Dürkheimer Straße mit Feuerlöschschaum beschmiert worden. Etwas später hatten Jugendliche im gleichen Bereich einen Feuerwerkskörper in Richtung eines Polizeibeamten geworfen.

Anlass des polizeilichen Einsatzes war ein Wohnungsbrand in der Dürkheimer Straße gestern Nachmittag. Die Beamten hatten ihr Fahrzeug vor der Tür geparkt und gingen in die Wohnung. Als eine weitere Streifenbesatzung an den Einsatzort kam, sahen die Beamten, dass der Funkwagen der Kollegen mit Löschschaum auf der Windschutzscheibe und an der linken Seite beschmiert war.

Der Streifenwagen wurde daraufhin auf der Dienststelle gereinigt. Die zweite Streifenbesatzung blieb bis zum Abschluss der Einsatzmaßnahmen vor Ort. In dieser Zeit näherten sich drei Jugendliche und warfen aus einiger Entfernung ein Feuerwerkskörper in Richtung des Polizeiautos. Der Böller explodierte zwar in sicherem Abstand zu dem Fahrzeug, jedoch muss davon ausgegangen werden, dass diese Aktion ein Angriff auf den danebenstehenden Beamten darstellen sollte.

Im Rahmen der Fahndung konnten die Jugendlichen nicht mehr angetroffen werden. Dafür fanden die Beamten einen entleerten Feuerlöscher in einem Gebüsch, dessen Inhalt im Umfeld verteilt war. Ob dieser in Zusammenhang zu dem beschmierten Streifenwagen steht, ist noch unklar.

