Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200415 - 0353 Frankfurt-Rödelheim: Verfolgungsfahrt nach Pkw- Diebstahl

Frankfurt (ots)

(fue) Ein Beamter des 11. Polizeirevieres in der Westerbachstraße konnte am Mittwoch, den 15. April 2020, gegen 04.15 Uhr, sehen, wie ein silberner Kleinwagen vor dem Revier anhielt, sich eine Person aus dem Beifahrerfenster lehnte und einen schwarzen Gegenstand gegen einen Streifenwagen warf. Danach entfernte sich der Wagen in Richtung der Breitlacher Straße.

Die Beamten nahmen daraufhin die Verfolgung des Opel Corsa (Modell A) auf und konnten ihn in der Lorscher Straße aufnehmen. Trotz eingeschalteter Sondersignale und eindeutiger Anhaltezeichen, machte der Fahrzeugführer des mit vier Personen besetzten Opel keinerlei Anstalten, diese zu befolgen. Nach einer Verfolgungsfahrt bis zum Volkspark Niddatal gelang es dem Fahrer des Opel schließlich, der Polizei zu entkommen. Wie sich herausstellte, war der Wagen in der Schäfflestraße im Stadtteil Riederwald gestohlen worden. Wann genau ist derzeit nicht bekannt. Der Wagen sollte jedoch zuvor in Oberursel kontrolliert werden, entzog sich der Polizeikontrolle jedoch auch hier durch Flucht.

Bei dem Wurfgegenstand handelte es sich um ein schwarzes Plastiketui, welches an dem Streifenwagen keinen Sachschaden verursachte. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

