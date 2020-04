Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200415 - 0352 Frankfurt-Gallus: Raub in Kosmetikgeschäft

Frankfurt (ots)

(fue) Zwei etwa 30-35 Jahre alte Frauen betraten am Dienstag, den 14. April 2020, gegen 18.00 Uhr, ein Kosmetikgeschäft in der Europa-Allee. Angeblich, um sich zu einer Kosmetikbehandlung beraten zu lassen, ließen sie sich drei Packungen eines Gesichtspflegeproduktes zeigen. Jede Packung im Wert von rund 130 EUR. Die beiden beschuldigten Frauen steckten nun zwei der Packungen in die Jackentaschen und eine Packung in eine mitgeführte Handtasche. Danach wollten sie das Geschäft verlassen, ohne die Ware zu bezahlen.

Die 62-jährige Geschädigte bemerkte dies und wollte die Frauen am Verlassen des Geschäftes hindern. Sie ergriff dabei deren Handtasche und wurde nun mit Reizgas besprüht. Außerdem schlugen die Frauen noch auf sie ein. Trotzdem gelang es der Inhaberin, die Tasche festzuhalten. Die Täterinnen flohen ohne die Tasche, aber mit den beiden anderen Packungen Z Fill refresh 2 in unbekannte Richtung. Die flüchtigen Frauen hatten dunkles Haar und waren etwa 165 cm groß.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Frankfurt am Main

Pressestelle

Adickesallee 70

60322 Frankfurt am Main

Direkte Erreichbarkeit von Mo. - Fr.: 07:30 Uhr bis 17:00 Uhr

Telefon: 069 / 755-82110 (CvD)

Fax: 069 / 755-82009

E-Mail: pressestelle.ppffm@polizei.hessen.de

Homepage Polizeipräsidium Ffm.: http://www.polizei.hessen.de/ppffm











Original-Content von: Polizeipräsidium Frankfurt am Main, übermittelt durch news aktuell