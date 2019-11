Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Bürogebäude in Hagenow evakuiert - fünf Personen in medizinischer Behandlung (Folgemeldung)

Hagenow (ots)

Nach dem Feststellen einer unbekannten chemischen Flüssigkeit in einem Bürogebäude in der Möllner Straße in Hagenow (wir informierten), wurde nun noch ein zweiter angrenzender Gebäudekomplex evakuiert. Eine darin befindliche Schulklasse mit 25 Kindern wurde in einer angrenzenden Sporthalle untergebracht. Dort befinden sich mittlerweile insgesamt ca. 45 evakuierte Personen. Der Sicherheitsradius wurde auf 50 Meter reduziert. Bis zum Abschluss der Maßnahmen bleibt dieser bestehen. Spezialkräfte der Feuerwehr sind derzeit im Einsatz und prüfen, um welche Substanz es sich handelt. Angrenzende Bewohner werden gebeten aus Sicherheitsgründen bis auf Weiteres alle Fenster und Türen geschlossen zu halten.

