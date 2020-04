Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200415 - 0351 Frankfurt - Nordend: 15-Jährige bestohlen - Diebe festgenommen

Frankfurt (ots)

(dr) Zivilbeamten gelang gestern Abend die Festnahme von drei Dieben, welche einem 15-jährigen Mädchen im Nordend die Geldbörse entwendet hatten.

Die 16, 17 und 27 Jahre alten Beschuldigten waren den Fahndern schon vorher aufgefallen, als sie bereits im Verlauf des späten Nachmittags nach Tatgelegenheiten Ausschau hielten. Die Beamten hefteten sich daraufhin an ihre Fersen. Gegen 17:00 Uhr, als die 15-Jährige und ihre 14-jährige Freundin einen Lebensmittelmarkt in der Bergerstraße verließen, traten die drei Beschuldigten schließlich in Aktion. Sie passten beide Mädchen ab, umstellten sie und klauten der 15-Jährigen ihre Geldbörse. Sofort setzten sich die Zivilbeamten in Bewegung, um die Diebe festzunehmen. Diese leisteten jedoch erheblichen Widerstand, sodass auch Pfefferspray zum Einsatz kam. Zwei der drei konnten noch vor Ort festgenommen werden. Einen der Beschuldigten, dem zunächst zu Fuß die Flucht in Richtung Innenstadt gelungen war, erkannten die Beamten trotz gewechselter Kleidung zu einem späteren Zeitpunkt an der Konstablerwache wieder, sodass auch bei diesem die Handschellen klickten.

Die drei Beschuldigten, welche sich in den Haftzellen des Polizeipräsidiums befinden, sollen noch heute dem Haftrichter vorgeführt werden.

Bei ihrer Durchsuchung konnten neben der Geldbörse der Geschädigten mehrere Mobiltelefone aufgefunden werden, die mutmaßlich aus anderen Straftaten stammen. Die Ermittlungen hierzu dauern an.

