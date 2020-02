Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI: Pressemitteilung der Polizei für Wiesbaden und den Rheingau-Taunus-Kreis

Wiesbaden (ots)

1. Trickdiebe erbeuten Bargeld, Wiesbaden-Schierstein, An Peters Ziegelei, 27.02.2020, 12:00 Uhr

(He)Zwei Trickdiebe schlugen gestern Mittag in Schierstein in der Straße "An Peters Ziegelei" zu und erbeuteten in der Wohnung einer 87-Jährigen mehrere Hundert Euro Bargeld. Wie schon so oft in gleichgelagerten Fällen passiert, drangen beide Täter in die Wohnung der Seniorin ein, einer lenkte das Opfer ab und der zweite erbeutete bei der Absuche in der Wohnung das Bargeld. Beschreibung Täter 1: Circa 1,75 Meter groß, circa 35 Jahre, mollige Figur, "südländisches Erscheinungsbild", dunkle Bekleidung, Basecap. Täter 2: Circa 25 Jahre alt, schlank, dunkle Bekleidung, Basecap, "südländisches Erscheinungsbild". Die Ermittlungen hat die Wiesbadener Kriminalpolizei übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Baucontainer aufgebrochen, Mainz-Kastel, Wiesbadener Landstraße, 26.02.2020, 10:00 Uhr - 27.02.2020, 07:15 Uhr

(He)Zwischen Mittwoch, 10:00 Uhr und Donnerstag, 07:15 Uhr drangen Einbrecher in Kastel auf einer Baustelle in einen Container ein und entwendeten drei Spezialmaschinen zur Verwendung im Gleisbau im Wert von fast 10.000 Euro. Der Baucontainer war im Bereich der Gleisanlagen, Bahnhof Wiesbaden Ost, aufgestellt. Täterhinweise liegen nicht vor. Das 5.Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

3. Aufbruchsspuren an Hauseingangstür, Wiesbaden, Nerotal, 24.02.2020, 14:00 Uhr - 25.02.2020, 15:00 Uhr

(He)Zwischen Rosenmontag, 14:00 Uhr und Fastnachtdienstag, 15:00 Uhr versuchten unbekannte Täter in Wiesbaden in der Straße "Nerotal" gewaltsam in ein Mehrfamilienhaus einzudringen. An der Hauseingangstür konnten entsprechende Beschädigungen festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

4. Zigarettenautomat entwendet, Wiesbaden-Biebrich, Uferstraße, 27.02.2020, 18:00 Uhr - 21:25 Uhr

(He)Gestern Abend entwendeten unbekannte Täter in Biebrich in der Uferstraße einen im Treppenhaus einer Gaststätte abgestellten Zigarettenautomaten und konnten im Anschluss unerkannt flüchten. Zwischen 18:00 Uhr und 21:25 Uhr rollten die Täter, laut Spurenlage mutmaßlich mit einer Sackkarre, den aufgestellten Automaten aus dem Gebäude und luden ihn zum Abtransport in ein Fahrzeug. Die Höhe des Gesamtschadens kann noch nicht beziffert werden. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

5. Fahrzeugverkehr missachtet, Wiesbaden, Welfenstraße, 27.02.2020, 11:55 Uhr

(He)Gestern Mittag kam es in Wiesbaden in der Welfenstraße zu einem Verkehrsunfall unter Beteiligung eines 17-jährigen Fußgängers sowie eines Opel Astra, bei dem der Fußgänger leicht verletzt wurde. Der junge Mann wollte gegen 12:00 Uhr die Welfenstraße überqueren und beeilte sich augenscheinlich, um einen Linienbus noch pünktlich zu erreichen. Dabei übersah er den querenden Astra eines 55-jährigen Wiesbadeners, welcher gerade auf der Welfenstraße in Richtung Brunhildenstraße unterwegs war. Hierbei kam es zu einem Touchieren des Außenspiegels. Eine Behandlung in einem Krankenwagen wurde abgelehnt. Zeugen des Unfalles werden gebeten, sich bei dem 1. Polizeirevier unter der Rufnummer (0611) 345-2140 zu melden.

6. Glück im Unglück, Verkehrsunfall mit Fußgänger, Wiesbaden-Delkenheim, L 3028, 27.02.2020, 18:55 Uhr

(He)Auch wenn der Fußgänger, welcher gestern Abend auf der Landesstraße 3028 bei Delkenheim mit einem PKW kollidierte, verletzt in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste, hatte er doch allem Anschein nach großes Glück, nicht noch schwerwiegender verletzt worden zu sein. Der 21-Jährige überquerte kurz vor 19:00 Uhr bei Dunkelheit und winterlichen Witterungsbedingungen die L 3028 bei Delkenheim. Zeitgleich befuhr ein 37-jähriger SUV-Fahrer die Landesstraße aus Richtung Nordenstadt in Richtung Hochheim. Hierbei kam es zur Kollision des Fußgängers mit der linken Fahrzeugseite des Mercedes. Nicht abzusehen, was bei einer Frontalkollision hätte passieren können. An dem PKW entstand ein Sachschaden von circa 1.000 Euro.

7. 23-jährige Fußgängerin verletzt, Wiesbaden-Biebrich, Breslauer Straße, 27.02.2020, gg. 16.40 Uhr

(ho)Bei einem Unfall in der Breslauer Straße ist gestern Nachmittag eine 23-jährige Fußgängerin leicht verletzt worden. Gegen 16.40 Uhr befuhr ein 27-jähriger Autofahrer mit seinem Renault einen Kreisverkehr in der Breslauer Straße und übersah beim Abbiegen die Fußgängerin, die gerade den dortigen Fußgängerüberweg überquerte. Die 23-Jährige wurde bei dem Unfall am Fuß verletzt und musste von der Besatzung eines Rettungswagens behandelt werden. Der Wagen des Unfallverursachers blieb unbeschädigt, der Schaden an der Bekleidung der Fußgängerin wird auf rund 100 Euro geschätzt.

8. Alkohol - und Drogenfahrten in der Faschingszeit, Polizeipräsidium Westhessen, 11.02.2020 bis 26.02.2020

(ho)Rund um die Faschingszeit haben Beamtinnen und Beamte des Polizeipräsidiums Westhessen bei mehreren Kontrollen diverse Verkehrsdelikte festgestellt. Maßnahmen wurden in allen Direktionsbereichen, in Wiesbaden, im Main-Taunus-Kreis, im Hochtaunuskreis, im Rheingau-Taunus-Kreis auf den Autobahnen und in Limburg-Weilburg durchgeführt. Dabei sind insgesamt 2.758 Fahrzeuge und 3.653 Personen kontrolliert und teilweise genauer unter die Lupe genommen worden. Insgesamt stellten die Einsatzkräfte 67 alkoholisierte Fahrzeugführerinnen und Fahrzeugführer fest, von denen 54 so erheblich unter dem Einfluss von Alkohol standen, dass gegen sie Verkehrsstrafanzeigen erstattet werden mussten. Auffällig waren bei den Kontrollen ebenfalls die Anzahl der festgestellten Drogenfahrten. In 258 Fällen wurden in Verdachtsfällen sogenannte Drogenvortests durchgeführt, von denen 48 den Verdacht bestätigten. Auch gegen diese Autofahrerinnen und Autofahrer wurden Strafverfahren eingeleitet. Neben den Alkohol- und Drogenfahrten stellten die Einsatzkräfte auch vier Personen fest, die ohne gültigen Führerschein unterwegs waren. Dass solche Kontrollen vor allem an Fasching zur Verhinderungen von erheblichen Gefahren für den öffentlichen Straßenverkehr nötig sind, zeigt die Bilanz der Verkehrsunfälle unter Alkohol- und Drogeneinfluss im Zeitraum vom 11.02.2020 bis zum 26.02.2020. Acht Personen wurden bei insgesamt 13 Unfällen im Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Westhessen verletzt, bei denen Alkohol eine Rolle gespielt hat. Bei vier Unfällen unter Drogeneinfluss wurden vier Personen verletzt.

9. Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden, Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.

Rheingau-Taunus-Kreis

1. Einbruch in Jugendclub, Hohenstein, Holzhausen über Aar, Am Kindergarten, Festgestellt: 27.02.2020, 12.00 Uhr,

(pl)Am Donnerstagmittag wurde festgestellt, dass unbekannte Täter in den Jugendclub in der Straße "Am Kindergarten" in Holzhausen eingebrochen sind. Die Einbrecher schlugen eine Fensterscheibe der Räumlichkeiten ein und entwendeten anschließend eine Geldkassette mit dem darin befindlichen Bargeld. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Bad Schwalbach unter der Telefonnummer (06124) 7078-0 in Verbindung zu setzen.

2. Reifen aus Garage gestohlen, Waldems, Steinfischbach, Berliner Straße, 23.02.2020 bis 26.02.2020,

(pl)Unbekannte Täter haben zwischen Sonntag und Mittwoch aus einer Garage in der Berliner Straße in Steinfischbach einen Satz Kompletträder gestohlen. Die Täter verschafften sich Zugang zur Garage und ließen anschließend die Reifen im Gesamtwert von rund 1.000 Euro mitgehen. Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizei in Idstein unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 in Verbindung zu setzen.

3. Falsche Polizisten am Telefon, Rüdesheim, Geisenheim, 27.02.2020,

(pl)Am Donnerstag wurden im Bereich von Rüdesheim und Geisenheim mindestens drei Personen von falschen Polizeibeamten angerufen. Die Telefone klingelten in den Vormittagsstunden und die Betrüger erzählten den Angerufenen etwas von einem vorliegenden Haftbefehl oder aber von einem fehlenden polizeilichen Führungszeugnis. Da die Betroffenen glücklicherweise in allen bekanntgewordenen Fällen misstrauisch reagierten, flog die betrügerische Masche rechtzeitig auf. Seien Sie bei solchen Anrufen immer höchst sensibel. Beenden Sie diese Kontaktaufnahmen umgehend und wählen Sie den Notruf 110. Überweisen Sie niemals auf fremde Konten Geldbeträge und händigen Sie keinesfalls Bargeldbeträge an unbekannte Personen aus. Auch nicht an Personen, welche vorgeben Polizeibeamte zu sein!

4. Fußgängerin angefahren, Taunusstein, Hahn, Aarstraße, 27.02.2020, 10.20 Uhr,

(pl)Beim Zusammenstoß mit einem Pkw ist am Donnerstagvormittag in Taunusstein-Hahn eine 78-jährige Fußgängerin verletzt worden. Eine 83-jährige Autofahrerin wollte gegen 10.20 Uhr mit ihrem VW Touran von der Bahnhofstraße nach links in die Aarstraße in Richtung Taunusstein-Wehen einbiegen. Hierbei kam es zum Zusammenstoß mit der Fußgängerin, welche gerade auf einem Fußgängerüberweg die Straße überquerte. Die 78-Jährige stürzte aufgrund der Kollision zu Boden und wurde zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht.

5. Aktueller Blitzerreport für den Rheingau-Taunus-Kreis,

Seit Juni 2015 veröffentlicht das Polizeipräsidium Westhessen wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit.

Nachfolgend finden Sie die Messstellen der Polizei für die kommende Woche:

Montag: B 42, Gemarkung Eltville Dienstag: B 260, Gemarkung Bad Schwalbach Donnerstag: Bad Schwalbach, Emser Straße

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westhessen - Wiesbaden

Konrad-Adenauer-Ring 51

65187 Wiesbaden

Telefon: (0611) 345-1041 / 1042

E-Mail: pressestelle.ppwh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Wiesbaden - Polizeipräsidium Westhessen, übermittelt durch news aktuell