Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 200416 - 0354 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Polizistin bei Einsatz verletzt

Frankfurt (ots)

(ker) Gestern Morgen, den 15.04.2020, wurde die Polizei zu einem randalierenden Hotelgast im Bahnhofsviertel gerufen. Bei der anschließenden Festnahme wurde eine Polizeibeamtin an der Hand verletzt und konnte den Dienst nicht fortsetzten.

Am Mittwochmorgen, gegen 08:30 Uhr, wurde die Polizei alarmiert, da ein Gast eines Hotels in der Ottostraße randalieren und bedrohlich mit einer Eisenstange agieren soll. Der Verdächtige hatte das Hotel bereits vor Eintreffen der Streife verlassen, konnte jedoch kurz darauf durch diese in der B-Ebene des Hauptbahnhofes festgestellt werden. Der Mann reagierte nicht auf die Ansprache der Polizisten und drohte auch hier bedrohlich und aggressiv auf diese einzuwirken, sodass er festgenommen werden sollte. Hierbei schlug und trat der Tatverdächtige mehrfach in Richtung der Beamten. Eine 24-jährige Polizeibeamtin wurde dabei durch einen Tritt an der Hand getroffen. Zudem trat der 34-jährige Tatverdächtige erneut auf die am Boden liegende Hand derselben Beamtin. Schließlich gelang es mehreren Beamten unter erheblicher Kraftanstrengung, den 34-Jährigen festzunehmen und auf das Polizeirevier zu bringen. Der 34-jährige Tatverdächtige ist ohne festen Wohnsitz. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er entlassen.

Die verletzte Beamtin begab sich zur Untersuchung in ein Krankenhaus und konnte den Dienst anschließend aufgrund der Verletzung nicht mehr fortsetzen.

