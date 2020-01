Bundespolizeiinspektion Ludwigsdorf

BPOLI LUD: Die Kontrolle von drei Personen ergab gleich vier Haftbefehle

Görlitz (ots)

Im ersten Fall handelt es sich um einen 34- jährigen armenischen Staatsangehörigen, welcher am Donnerstag, den 09. Januar 2020 gegen 11:20 Uhr am Busbahnhof in Görlitz angehalten und kontrolliert wurde. Die Überprüfung der Personalien ergab einen Sicherungshaftbefehl wegen des mehrfachen Diebstahls, ausgestellt durch das Amtsgericht Koblenz. Der Mann wurde dem Haftrichter vorgeführt und anschließend in die Justizvollzugsanstalt Görlitz eingeliefert.

Im zweiten Fall wurde ein 26-jähriger polnischer Staatsangehöriger per Haftbefehl gesucht. Gegen 18:30 Uhr wurde der Mann an der Anschlussstelle Kodersdorf kontrolliert. Die Überprüfung ergab, dass er durch die Staatsanwaltschaft Görlitz per Haftbefehl wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetzt gesucht wurde. Da er die offene Geldstrafe in Höhe von 1.275 Euro nicht zahlen konnte, musste er ersatzweise eine 24 tägige Haftstrafe in der Justizvollzugsanstalt Görlitz antreten.

Ebenfalls in die Justizvollzugsanstalt Görlitz zog ein 37- jähriger polnischer Staatsangehöriger ein. Er wurde in den Nachstunden um 23:40 Uhr am Bahnhof Görlitz festgestellt. Die Fahndung ergab gleich zwei Haftbefehle der Staatsanwaltschaft Görlitz. Den Haftbefehlen lagen Strafbefehle des Amtsgerichtes Görlitz wegen Besitz von Betäubungsmitteln und Hausfriedensbruch zugrunde. Da die angeordneten Geldstrafen von insgesamt 835 Euro bisher nicht gezahlt wurden und der 37-jährige auch auf dem Revier nicht in der Lage war den offenen Betrag zu begleichen, wurde er der Justizvollzugsanstalt Görlitz zugeführt.

