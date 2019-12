Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim: Einbruch in Einfamilienhaus

Bonn (ots)

Am Mittwoch, den 11.12.2019, zwischen 16:30 und 18:30 Uhr, brachen Unbekannte in ein Einfamilienhaus in der Breslauer Straße in Meckenheim ein. Dabei zerstörten die Einbrecher die Terrassentür nach bisherigen Feststellungen mit einem Stein, drangen in die Räume ein und entwendeten Bargeld und Schmuck. Im Anschluss entkamen sie unbemerkt vom Tatort. Das zuständige Kriminalkommissariat 34 hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugenhinweise werden unter der Rufnummer 0228 15-0 entgegen genommen.

Geben Sie Einbrechern keine Chance! Melden Sie sich für Gruppenberatungen zum Thema Einbruchschutz im Polizeipräsidium Bonn an. Die Berater vermitteln Ihnen Tipps und Tricks, wie Sie ihre Wohnung oder Ihr Haus vor Einbrechern schützen können. Die Termine finden Sie unter: https://bonn.polizei.nrw/artikel/einbruchschutz-wie-schuetze-ich-haus-und-wohnung

Rückfragen bitte an:



Polizei Bonn

Pressestelle



Telefon: 0228 - 1510-21 bis 23

Fax: 0228-151202

https://bonn.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell