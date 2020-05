PP-ELT: Sportboot auf dem Rhein gesunken

Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

Am Freitag, den 08.05.2020, gegen 19.00 Uhr, sank ein sich auf dem Rhein in Höhe der Ortslage Bingen, Höhe Ilmenaue (RKM 524) befindliches Sportboot, welches mit vier Personen besetzt war. Alle vier Insassen konnten aus dem Rhein durch vorbeifahrende Sportboote und Jetskifahrer unverletzt gerettet werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an.

