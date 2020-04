Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Gewässerverunreinigung zwischen Frankenthal und Worms

Ludwigshafen (ots)

Am Freitag, den 24.04.2020, gegen 16:40 Uhr, wurde eine Gewässerverunreinigung auf dem Rhein zwischen Frankenthal und Worms gemeldet. Erste Ermittlungen ergaben, dass aufgrund eines technischen Defektes einer Industriefritteuse eine bis dahin nicht bestimmbare Menge an Fett über einen Kanal in den Rhein gelangte. Die Verunreinigung erstreckte sich beginnend von einem Landeinleiter bei km 434 über mindestens elf Stromkilometer. Der Rhein war über die gesamte Breite milchig verfärbt und es konnte eine starke Geruchsbildung festgestellt werden. Bei dem ausgetretenen Produkt handelte es sich jedoch um eine ungefährliche Substanz. Die FFW Worms und ein Vertreter der unteren Wasserbehörde waren am Ereignisort.

