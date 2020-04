Polizeipräsidium Einsatz, Logistik und Technik

PP-ELT: Täterfestnahme nach Einbruchsdiebstahl

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum von Dienstag, 28.04.2020 bis Mittwoch, 29.04.2020 kam es bei einem Hafenbetrieb in Ludwigshafen zu einem Einbruchsdiebstahl.

Der Täter verschaffte sich über eine Verladestelle und eine Tür Zutritt zum Objekt, beschädigte einen Fahrstuhl und entwendete ein Fahrrad. Hierbei wurde die Tat mittels einer im Gebäude installierten Überwachungskamera aufgezeichnet.

Bei der anschließend durchgeführten Nahbereichsfahndung wurde das gestohlene Fahrrad von Beamten der Wasserschutzpolizei Ludwigshafen an einem Fahrgaststeiger an der Rheingalerie aufgefunden. Der Beschuldigte, der von den Beamten aufgrund der vorliegenden Videoaufzeichnungen erkannt wurde, konnte in unmittelbarer Nähe vorläufig festgenommen werden.

Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft und Personalienfeststellung wurde der Beschuldigte wieder auf freien Fuß gesetzt.

