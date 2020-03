Polizei Wuppertal

POL-W: W - Schwer verletzte Sozia bei einem Krad-Unfall

Wuppertal (ots)

Gestern (28.03.2020, gegen 18:00 Uhr beschleunigte ein 28-jähriger Kawasaki-Fahrer ohne erkennbaren Grund auf der Wettiner Straße so stark, dass er die Kontrolle über sein Motorrad verlor. Bei dem anschließenden Sturz verletzte er seine 37-jährige Sozia schwer, so dass diese einem Krankenhaus zur stätionären Behandlung zugeführt wurde. Er selbst verletzte sich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.000 EUR.

