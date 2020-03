Polizei Wuppertal

POL-W: W Wohnhausbrand am Dönberg in Wuppertal

Wuppertal (ots)

In der vergangenen Nacht (26.03.2020-27.03.2020), kam es gegen 00:01 Uhr zum Brand eines Wohnhauses am Dönberg in Wuppertal. Das Dachgeschoss eines Zweifamilienhauses am Zedernweg war aus noch unbekannter Ursache in Brand geraten. Der Feuerwehr gelang es das Feuer unter Kontrolle zu bringen und zu löschen. Die drei Bewohner konnten das Haus unverletzt verlassen. Es entstand ein noch nicht bezifferter, hoher Sachschaden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen, um die Brandursache zu klären. (sw)

Rückfragen bitte an:

Polizei Wuppertal

Pressestelle / Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0202/284 2020

E-Mail: pressestelle.wuppertal@polizei.nrw.de



Polizei Wuppertal auch bei www.facebook.com/Polizei.NRW.W

Original-Content von: Polizei Wuppertal, übermittelt durch news aktuell