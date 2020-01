Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Betrugstaten

Nordhorn (ots)

Am Donnerstag vergangener Woche kam es in Nordhorn und Schüttorf zu mindestens vier versuchten Betrugstaten. Die Täter versuchten hierbei den Angerufenen vorzugaukeln, dass ein Enkel, Bekannter oder anderweitig Verwandter sind, der sich in Not befinde und dringend Geld benötige. In einem der Fälle soll sich, in der Zeit zwischen ca. 09:00 Uhr und 12:00 Uhr, ein vermeintlicher "Enkel" einer Dame am Opolonyweg in Nordhorn zu erkennen gegeben und Geld gefordert haben. Zu einer Geldübergabe kam es nicht. Der Abholer wird als Mann südländischen Typs, ca. 28 bis 30 Jahre alt, von normaler Figur, ca. 160 cm groß und mit schwarzen, seitlich gescheitelten Haaren beschrieben. Zeugen, die Angaben zu dem Mann oder anderen, relevanten Beobachtungen machen können, werden gebeten sich bei der Polizei in Lingen, Tel. 0591/870, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell