Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Brand in Küche

Sögel (ots)

Am Mittwoch gegen 16 Uhr geriet aus bislang ungeklärter Ursache die Küche einer Untergeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus am Birkenweg in Sögel in Brand. Sämtliche Anwohner des Mehrparteienhauses wurden evakuiert, es wurde niemand verletzt. Die Feuerwehr Sögel war mit 27 Kräften und fünf Fahrzeugen im Einsatz und hat der Feuer gelöscht. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell