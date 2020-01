Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Kennzeigen geklaut

Freren (ots)

Am Mittwoch wurden in Freren in der Zeit von 13:30 bis 16:00 Uhr von unbekannten Tätern beide Kennzeichen von einem braunen Pkw VW Touran entwendet. Der Pkw war im Tatzeitraum auf dem rückwärtigen Parkplatz eines Altenpflegeheimes an der Goldstraße in Freren geparkt. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei Freren unter Tel. 05902/93130 in Verbindung zu setzen.

