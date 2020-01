Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zufahrtsschranke beschädigt

Lingen (ots)

Am Dienstag, zwischen 08:00 und 16:30 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer die Zufahrtsschranke zu einem Parkplatz an der Klasingstraße in Lingen. An der Schranke entstand ein Sachschaden von ca. 1000 Euro. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Der Sachverhalt wurde von einem Zeugen beobachtet. Dieser Zeuge wird gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Lingen unter der Telefonnummer: 0591/870 in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell