Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Verkehrsunfall mit Unfallflucht

Nordhorn (ots)

Heute kam es gegen 12:00 Uhr zu einem Verkehrsunfall am Richterskamp in Nordhorn. Der Fahrer eines VW sowie der Fahrer eines BMW befuhren zu dieser Zeit den Richterskamp in Richtung Ootmarsumer Weg, während eine Radfahrerin auf dem Radweg in selbiger Richtung unterwegs war. In Höhe der Lindenallee fuhr die Radfahrerin nach links auf den Richterskamp ein und überquert den dortigen Fußgängerüberweg, ohne zuvor auf den nachfolgenden Verkehr zu achten oder die Überfahrt kenntlich zu machen. Daraufhin musste der VW-Fahrer eine Vollbremsung einlegen, in Folge dessen der BMW-Fahrer auf den VW auffährt. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Die Radfahrerin entfernte sich unerlaubt vom Unfallort in Richtung Lindenallee. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

Corinna Maatje

Pressesprecherin

Telefon: 0591 87 203

E-Mail: pressestelle@pi-el.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-el.polizei-nds.de



Außerhalb der Geschäftszeiten wenden Sie sich bitte an die örtlich

zuständige Polizeidienststelle.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell