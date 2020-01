Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haselünne - Hakenkreuze an Bäumen gesprüht

Haselünne (ots)

Am 06.01.2019 beschmierten bislang unbekannte Täter in der Zeit von 14:30 Uhr bis 15:45 Uhr mittels silberner Sprühfarbe mehrere Bäume mit Hakenkreuzen in einem Waldstück in der Nähe des Bleichenholter Wegs. Neben den Bäumen wurde auch ein größerer Behälter, welcher im Wald deponiert ist, mittels silberner Sprühfarbe angegangen. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591 87 446 in Verbindung zu setzen. / eot

