Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Sögel - Sachbeschädigung

Sögel (ots)

Im Tatzeitraum vom7. bis zum 10. Januar kam es in Sögel zu zwei Sachbeschädigungen bei der Schule am Schloss. Dabei wurde in diesem Zeitraum gleich zweimal von mehreren unbekannten Tätern ein Tornetz zerschnitten, um auf den "Soccerplatz" der Schule zu gelangen. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sögel, Tel. 05952/93450, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell