Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Freren - Eigentümer gesucht

Freren (ots)

Am 31. Dezember 2019 wurde gegen 12:30 Uhr in Freren am neuen Busbahnhof ein dort abgestelltes, schwarzes Hollandfahrrad unbefugt in Gebrauch genommen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei nun nach dem Besitzer des Rades. Hinweise zum Eigentümer nimmt die Polizei Freren unter Tel. 05902/93 13-0 entgegen.

