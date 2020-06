Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Vreden-Zwillbrock - Rennradfahrer Vorfahrt genommen

Vreden (ots)

Leichte Verletzungen hat ein Rennradfahrer aus den Niederlanden am Montag in Zwillbrock erlitten. Der 49-Jährige war auf dem kombinierten Rad-Gehweg der Landesstraße 608 in Richtung Staatsgrenze unterwegs. Ein 49-jähriger Autofahrer aus Essen beabsichtigte gegen 12.20 Uhr von einem Parkplatz kommend nach rechts in Richtung Vreden auf die L 608 einzubiegen und kollidierte dabei mit dem Niederländer. Trotz einer Vollbremsung konnte dieser einen Zusammenstoß mit dem Auto nicht mehr verhindern und stürzte über den Lenker seines Sportgeräts. Der Rettungsdienst brachte den Verletzten in ein niederländisches Krankenhaus. An dem Rennrad und dem Kraftfahrzeug entstand Sachschaden von insgesamt circa 500 Euro.

