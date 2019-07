Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Zeugenaufruf - Wer hat den Unfall gesehen?

Kaiserslautern (ots)

Eine 52-jährige Autofahrerin touchierte am Mittwochabend in der Merkurstraße den geparkten PKW eines 50-Jährigen. Der Wagen der Frau wurde hierbei an der Stoßstange erheblich beschädigt, außerdem entstand an der Anhängerkupplung des Mannes leichter Sachschaden. Die 52-Jährige gab an, dass der PKW des Mannes möglicherweise vom Parkplatz rückwärts rollte und es deshalb zum Zusammenstoß kam. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben. Haben Sie den Zusammenstoß am Mittwoch gegen 19 Uhr gesehen? Dann melden Sie sich unter der Telefonnummer: 0631/369 2250.

