Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Borken - Auto zerkratzt

Borken (ots)

Autolack zerkratzt hat ein Unbekannter in der Zeit von Sonntag, 16.00 Uhr bis Montag 09.00 Uhr. Die Autofahrerin hatte den schwarzen Kleinwagen auf der Eichendorffstraße in Borken geparkt. Auf circa 2.000 Euro wird der Schaden geschätzt. Hinweise bitte an die Kripo in Borken unter Tel. (02861) 9000.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Dietmar Brüning

Telefon: +49 (0) 2861-900 2202

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell