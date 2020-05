Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbruch und PKW Komplettentwendung angezeigt

Lüdenscheid (ots)

Einbruch scheitert Am gestrigen Morgen, gegen kurz nach 4 Uhr, erschien eine Angestellte an einer Bäckereifiliale an der Herscheider Landstraße, um diese aufzuschließen. Sie stellte erhebliche Beschädigungen im Bereich des Türschlosses fest. Als sie sich die Einbruchspuren ansah, bemerkte sie eine männliche Person, ca. 1,90m groß, mit einem hellen Kapuzenpullover (Kapuze über dem Kopf) und einer dunklen Weste drüber, aus dem hinteren Bereich des Objektes kommen. Dieser ging - sich mehrfach umdrehend - über den dortigen Parkplatz in Richtung Paulmannshöher Straße und von dort aus in Richtung Herscheider Landstraße.

Innerhalb der letzten Tage wurden aus einer Garage an der Kalver Straße diverse Werkzeuge gestohlen. Der hinterlassene Sachschaden ist eher gering. Hinweise zu dem vermeintlichen Einbrechern nimmt die Polizei in Lüdenscheid (Tel.: 9199-0) entgegen.

Lassen Sie sich kostenlos von der Polizei zum Thema Einbruchschutz beraten! Die Fachleute der Kriminalprävention sind erreichbar unter 02372/9099-5510 oder -5511. Viele weitere Tipps und Hinweise finden Sie auf www.polizeiberatung.de.

BMW komplett entwendet Am heutigen Morgen, gegen 5 Uhr, stellte der Halter eines schwarzen BMW M 550 d touring fest, dass sein Fahrzeug in der Nacht zum heutigen Donnerstag Am Ziegenkopf komplett entwendet wurde. Die Polizei in Lüdenscheid fragt nun: Wer kann Hinweise zum Verbleib des schwarzen BMW mit dem Kennzeichen MK-JO 550 oder den Fahrzeugdieben geben?

