Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Bocholt - Glas im "Brauhaus" zerschlagen

Bocholt (ots)

Das Klirren von Glas kam ihm verdächtig vor: Ein aufmerksamer Zeuge verständigte am Pfingstmontag in Bocholt die Polizei, als er gegen 19.50 Uhr Geräusche aus dem ehemaligen "Brauhaus" an der Kaiser-Wilhelm-Straße drangen. Polizeibeamte trafen daraufhin auf mehrere Personen, die das Gebäude verließen. Die Bocholter, vier 17-Jährige, eine 19-Jährige und ein 42-Jähriger, bestritten, Schäden angerichtet zu haben. Im Inneren fanden die Beamten zerschlagene Gläser vor. Die Beamten erteilten Platzverweise und fertigten eine Strafanzeige.

