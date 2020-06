Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Heek - Kellerfenster aufgehebelt

Heek (ots)

Ein Kellerfenster haben Einbrecher in Heek über das Pfingstwochenende aufgehebelt. Die Hausbewohner bemerkten am Mittwoch bei ihrer Rückkehr aus dem Urlaub das offenstehende Fenster ihres Hauses an der Straße Mähne. Nach dem derzeitigen Ermittlungsstand betraten der oder die Täter das Wohnhaus nicht. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Ahaus (02561) 9260.

