Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gescher - Vorhängeschlösser aufgebrochen

Gescher (ots)

Einbrecher trieben am Pfingstwochenende ihr Unwesen in Gescher. Werkzeuge waren wohl die bevorzugte Beute, als sie mehrere Baucontainer an der Büschersstiege und in der Bauerschaft Tungerloh-Pröbsting eine Scheune aufbrachen. In den Baucontainern befanden sich aber keine Werkzeuge, so blieb es dort beim Diebstahl einer Kiste "Cola". Aus der Scheune stahlen die Unbekannten eine Motorsäge, eine Spaltaxt und einen Winkelschleifer. Die Kripo geht von einem Tatzusammenhang aus. Aufgrund von Zeugenbeobachtungen kann die Tatzeit beim Containeraufbruch auf Dienstag, circa 01.00 bis 01.45 Uhr, eingegrenzt werden. Die Kriminalpolizei in Ahaus bittet Zeugen sich unter der Tel. (02561) 9260 zu melden.

