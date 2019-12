Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Sachschaden durch Verkehrsunfallflucht - Spiegelkollision

Wittlich (ots)

Der Fahrer eines schwarzen Audi A6 Avant befuhr am 19.12.2019 gegen 07:40 Uhr die B50 von Platten kommend in Fahrtrichtung Zeltingen-Rachtig. Auf dieser Strecke kam es mit einem entgegenkommenden PKW zu einer Spiegelkollision. Bei dem unbekannten Fahrzeug müsste es sich um einen hell lackierten Kleinwagen handeln, der nun Beschädigungen am linken Außenspiegel aufweisen müsste. Der Fahrer dieses PKWs entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Der linke Außenspiegel des Audis und die Fahrertüre wurden beschädigt. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 500 Euro.

Zeugenhinweise zu verdächtigen Beobachtungen/Personen bitte an die Polizei Wittlich unter der Rufnummer 06571 / 926 0, oder per Mail an piwittlich@polizei.rlp.de.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Wittlich



Telefon: 06571-9152-0

www.polizei.rlp.de/pd.wittlich



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell