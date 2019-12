Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Pressemeldung der Polizei Daun vom 18.12.2019

Daun (ots)

Ereignis: Unbekannter beschädigt Gartenzaun

Ort: Kirchweiler, Hauptstraße

Zeit: 17.12.2019, 17.25 Uhr

Ein unbekannter Fahrzeugführer, vermutlich der Fahrer eines Kleintransporters, stieß gegen den Gartenzaun eines Wohnanwesens in der Hauptstraße. Dabei wurde ein Element beschädigt. Am Fahrzeug des Verursachers wurde ein Scheinwerfer beschädigt, ein Rest des Glases lag noch am Unfallort. Die Polizei Daun sucht Zeugen, 06592-96260.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Daun



Telefon: 06592-96260

www.polizei.rlp.de/pi.daun



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell