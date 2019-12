POL-PDWIL: Fahrer steht bei Verkehrskontrolle unter Alkoholeinfluss

Polizeidirektion Wittlich

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizei Wittlich im Bereich Salmtal auf einen Transporter mit Pritsche aufmerksam. Es erschien den Beamten als ungewöhnlich, dass ein solches Nutzfahrzeug zur Nachtzeit in der Ortslage unterwegs war. Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde festgestellt, dass der 46-jährige Fahrer alkoholisiert war. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,24 Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein wurde einbehalten. Erst in der Nacht zuvor fuhr eine Dame mit 1,74 Promille in eine Kontrolle der Wittlicher Polizei.

