Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Isselburg - Eingangstür hält stand

Isselburg (ots)

Auf eine kühle Köstlichkeit dürften es die Täter wohl kaum abgesehen haben: Einbrecher wollten am vergangenen Wochenende in eine Eisdiele in Isselburg eindringen. Von ihrem kriminellen Vorhaben mussten die Täter allerdings ablassen: Die Unbekannten scheiterten bei dem Versuch, die Eingangstür des Gebäudes an der Straße Markt aufzuhebeln. Die Polizei bittet um Hinweise an das Kriminalkommissariat in Bocholt unter Tel. (02871) 2990.

Kontakt für Medienvertreter:

Kreispolizeibehörde Borken

Thorsten Ohm

Telefon: 02861-900 2204

https://borken.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Borken, übermittelt durch news aktuell