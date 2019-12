Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Wohnungseinbruch

Euskirchen (ots)

Am Freitag, den 06.12.2019, in den Abendstunden drangen unbekannte Täter gewaltsam in eine Wohnung am Kirchplatz ein. Die Wohnungsinhaber waren zur Tatzeit nicht zu Hause. Nach bisherigen Feststellungen wurde eine Herrenarmbanduhr entwendet.

