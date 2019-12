Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Tageswohnungseinbruch

Euskirchen (ots)

Am Freitag, in der Zeit zwischen 10.00 - 21.45 Uhr wurde in eine Wohnung eines Zweifamilienhauses in Euskirchen, An der Vogelrute, eingebrochen. Unbekannte Täter drangen gewaltsam in Abwesenheit der Wohnungsinhaber in das Haus ein und durchwühlten das Schlafzimmer. Zur Beute konnten noch keine Angaben gemacht werden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-0 entgegen.

