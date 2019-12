Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Versuchter Tageswohnungseinbruch

Euskirchen-Großbüllesheim (ots)

Am Freitag versuchten unbekannte Täter ein Fenster an der Terrasse eines Einfamilienhauses in Großbüllesheim aufzuhebeln. Es gelang den Tätern nicht, in das Haus zu gelangen. Am Fenster entstand leichter Sachschaden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Euskirchen unter der Telefonnummer 02251/799-0 entgegen.

