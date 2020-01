Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: In Kellerwohnung eingebrochen

53909 Zülpich (ots)

Einen Laptop, eine Spielekonsole und ein Fernsehgerät entwendeten Diebe über das vergangene Wochenende aus einer Kellerwohnung an der Königsberger Straße. Offensichtlich schoben die Einbrecher zuerst die Rollladen eines Terrassenfensters hoch und warfen anschließend mit einem Stein das Fenster ein. In der Wohnung selbst nahmen die Diebe zielgerichtet die beschriebene Beute an sich.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell