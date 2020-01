Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Halsbrecherische Flucht eines Wilderer-Duos

53902 Bad Münstereifel-Mahlberg (ots)

Montagabend (22 Uhr) erhielt ein Jagdaufseher Kenntnis von Schüssen in seinem zu betreuenden Revier. Sofort machte sich der 47-jährige Aufseher zur vermeintlichen Örtlichkeit. Dort erkannte er einen, mit eingeschaltetem Licht, in der Gemarkung stehenden Wagen. Bei dem Fahrzeug handelte es sich um einen schwarzen Ford Pickup Ranger. Der 47-Jährige erkannte zwei Personen im Fahrzeug. Als er mit seinem Fahrzeug von hinten auf den Pickup zufuhr, setzte sich dieser in Bewegung. Mit hoher Geschwindigkeit verfolgte nun der Jagdaufseher das flüchtende Fahrzeug über eine Wiese in Richtung einer Landstraße. Von einer zirka zwei Meter hohen Böschung "übersprang" der Fahrer des Pickups mit seinem Fahrzeug eine Landstraße. Um mögliche Gefährdungen Anderer auszuschließen, brach der 47-Jährige die Verfolgung der vermeintlichen Wilderer ab. Er informierte umgehend die Polizei. Während seiner Verfolgung konnte er aufgrund der Fahrweise des Flüchtigen mehrere Stücke Rotwild auf der Ladefläche des Pickup erkennen. Es wurde Strafanzeige wegen Jagdwilderei erstattet.

Rückfragen bitte an:

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Kreispolizeibehörde Euskirchen

Pressestelle

Telefon: 02251/799-203 od. 799-0

Fax: 02251/799-209

E-Mail: pressestelle.euskirchen@polizei.nrw.de



Internet: https://euskirchen.polizei.nrw/

Facebook: https://www.facebook.com/polizei.nrw.eu/

Twitter: https://twitter.com/polizei_nrw_eu

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell