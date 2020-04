Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Fahrradfahrer nach Verkehrsunfall gesucht

Erkelenz (ots)

Nach einem Verkehrsunfall, der sich am 11. April (Samstag) auf der Straße Mennekrather Kirchweg ereignete, sucht die Polizei einen beteiligten Fahrradfahrer.

Ein 33-jähriger Mann aus Erkelenz fuhr mit seinem Pkw Peugeot auf der Straße Mergelfeld in Richtung Mennekrather Kirchweg. Er gab an, dass ein bislang unbekannter Fahrradfahrer von der Straße Mennekrather Kirchweg nach links auf die Straße Mergelfeld abgebogen sei und dabei die Kurve geschnitten habe. Um einen Unfall zu verhindern, musste der 33-Jährige deshalb mit seinem Pkw ausweichen und prallte gegen einen Anhänger, der am Fahrbahnrand stand. Der Radfahrer hielt nach dem Unfall nicht an, er habe sich kurz umgedreht und sei dann in Richtung Brückstraße weitergefahren. Ein Zeuge, der den Unfall beobachtete, bestätigte die Angaben des Pkw Fahrers.

Der Radfahrer war zirka 50 bis 60 Jahre alt, hatte graue Haare, trug eine Brille und wirkte mitteleuropäisch. Er trug helle Kleidung, ein schwarz kariertes Hemd und war mit einem schwarzen Trekkingrad unterwegs.

Dieser Radfahrer sowie weitere Unfallzeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 02452 920 0 beim Verkehrskommissariat der Polizei Heinsberg zu melden.

