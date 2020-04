Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Unfallgeschädigte gesucht

Heinsberg (ots)

Am 12. April (Sonntag) erschien ein 61-jähriger Mann aus Geilenkirchen auf der Polizeiwache und gab an, dass es gegen 9.30 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen wäre. Er fuhr zu diesem Zeitpunkt mit seinem Pkw Audi A 3 auf einem Gelände an der Straße Blauenstein rückwärts aus einer Parklücke. Dabei stieß er mit der rechten Fahrzeugseite gegen eine Frau, die hinter dem Fahrzeug her ging. Er stieg aus dem Fahrzeug und erkundigte sich bei der Frau, ob es ihr gut gehen würde. Da die Frau nicht angab, verletzt zu sein, fuhr er kurze Zeit später weiter. Später regten sich Zweifel, ob er richtig gehandelt habe und er entschloss sich, den Unfall anzuzeigen. Zur Klärung des Geschehens sucht die Polizei nun die Frau, die angefahren wurde. Sie war etwa 52 bis 55 Jahre alt. Diese Frau sowie Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich beim Verkehrskommissariat der Polizei in Heinsberg zu melden unter der Telefonnummer 02452 920 0.

