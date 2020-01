Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Seitingen - Gunningen, Kreisstraße 5914) Von der Straße abgekommen und gegen zwei Büume gefahren

Seitingen - Gunningen, Kreisstraße 5914 (ots)

Totalschaden an einem schon älteren Mercedes und die abgeschälte Rinde zweier Baume sind die Folgen eines Unfalls, der sich am frühen Neujahrsmorgen zwischen Seitingen und Gunningen auf der Kreisstraße 5914 ereignet hat. Ein 52-jähriger Mann war gegen 03.20 Uhr mit seinem Mercedes von Seitingen in Richtung Gunningen unterwegs. In einem Moment der Unachtsamkeit geriet der Mann mit seinem Wagen von der Straße ab und touchierte zwei hintereinander stehende Bäume. Der 52-Jährige hatte Glück und wurde nicht verletzt. An dem schon älteren Mercedes entstand durch den Unfall wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 3000 Euro. Ein Abschleppdienst kümmerte sich schließlich um den Abtransport des nicht mehr fahrbereiten Wagens.

