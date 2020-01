Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Hüfingen) Betrunkener Autofahrer verursacht Unfall und startet das neue Jahr mit einem Führerscheinentzug

Hüfingen (ots)

Mit einem Verkehrsunfall und in der Folge mit der Entziehung seiner Fahrerlaubnis ist ein 38-jähriger Mann in Hüfingen nicht gerade für ihn erfreulich in das neue Jahr 2020 gestartet. Obwohl der Mann in der Silvesternacht reichlich dem Alkohol zugesprochen hatte, setzte er sich gegen 03.30 Uhr hinter das Steuer eines VW Passats und fuhr mit diesem - von der Bundesstraße 27 kommend - auf der Schaffhauser Straße in Richtung Stadtmitte. Am Kreisverkehr im Bereich der Straßenmeisterei Hüfingen überfuhr der mit über einem Promille alkoholisierte 38-Jährige eine Verkehrsinsel und ein darauf montiertes Verkehrszeichen. Hierbei entstand rund 2000 Euro Sachschaden. Der Passat des Mannes war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt. Der alkoholisierte Unfallverursacher musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen und seinen Führerschein abgeben. Nun hat sich der Mann noch in einem Strafverfahren für die Alkoholfahrt und den verursachten Unfall zu verantworten.

