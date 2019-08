Polizei Mettmann

POL-ME: 28-Jähriger verursacht Alleinunfall unter Alkohol- und Drogeneinfluss - 1908134

Mettmann (ots)

Am Samstag (24. August 2019) verursachte ein 28-jähriger Velberter einen Alleinunfall auf der Meiersberger Straße in Ratingen-Homberg.

Gegen 02:40 Uhr befuhr der 28-jährige Daimler-Fahrer die Brachter Straße, welche in die Meiersberger Straße übergeht, in Richtung Velbert. Mit erhöhter Geschwindigkeit missachtete er ein Durchfahrtsverbot und fuhr durch eine gesperrte Baustelle. Dabei verlor er kurzzeitig die Kontrolle über seinen weißen Daimler: Am Ende der Baustelle, in Höhe der Hausnummer 23, fuhr er über den Bürgersteig und Grünstreifen, auf eine Leitplanke. Dem Fahrer war es daraufhin nicht mehr möglich, sich aus dem Grünstreifen zu befreien. Ein aufmerksamer Zeuge beobachtete den Vorfall und rief die Polizei. Diese stellte bei einem freiwilligen Atemalkoholtest einen Promillewert von etwa 1,3 (0,63 mg/l) fest. Der 28-Jährige gab an, er habe seit dem frühen Nachmittag angefangen Alkohol zu konsumieren, darunter auch beinahe eine Flasche Wodka. Auch einen Joint habe er im Laufe des Abends konsumiert.

Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 1.500 Euro. Der Daimler wurde abgeschleppt, der Führerschein des Mannes sichergestellt, ein Strafverfahren eingeleitet.

