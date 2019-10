Polizeidirektion Wittlich

POL-PDWIL: Oberscheidweiler

Wittlich (ots)

Am Mittwoch, 02.10.2019, befährt gegen 09:35 Uhr ein 23-jähriger Pkw-Fahrer aus der Verbandsgemeinde Bernkastel, die L 52 aus Richtung Hasborn kommend in Fahrtrichtung Oberscheidweiler. In einer langgezogenen Rechtskurve kommt er auf regennasser Fahrbahn infolge unangepasster Geschwindigkeit zunächst nach links auf die Gegenfahrbahn. Bei dem Versuch das Fahrzeug wieder nach rechts auf seine Fahrspur zu lenken verreißt er das Lenkrad und kommt rechtsseitig auf den unbefestigten Grünstreifen. Er übersteuert das Fahrzeug erneut, kollidiert mit der linksseitigen Leitplanke, dreht sich mehrmals um die eigene Achse und kommt letztlich rechtseitig auf dem Grünstreifen in entgegengesetzter Fahrtrichtung zum Stehen. Glücklicherweise kollidiert er nicht mehr mit einem entgegenkommenden Lkw, so dass der Fahrer lediglich leicht verletzt wird. Im Einsatz waren das DRK und die Polizei.

