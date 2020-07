Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Einbruch

Ibbenbüren (ots)

Nach einem Einbruch in eine Praxis an der Straße "Grube Sonnenschein" hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. In der Zeit zwischen Mittwochabend, 19.30 Uhr und Donnerstagmorgen (02.07.2020), 07.20 Uhr, verschafften sich die Täter über ein Fenster Zutritt zu den Räumen. Bei dem Einbruch richteten sie nicht unerhebliche Sachschäden an, die sich auf etwa 2.000 Euro belaufen. Die Unbekannten schauten sich in den Räumen um und fanden schließlich eine Geldkassette, aus der sie etwas (zweistellig) Bargeld entwendeten. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell