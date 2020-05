Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Defekte Gasleitung - Wittlingen

Freiburg (ots)

Am Samstagnachmittag um 17.00 Uhr wurde bei Baggerarbeiten auf einem Privatgrundstück eine Gasleitung beschädigt. Das Gas trat aus und verteilte sich im Wohngebiet zwischen mehreren Häusern. In einem Radius von 50 m um den Unglücksort mussten die Anwohner ihre Häuser verlassen.

Durch die FFW Wittlingen wurden zwei Gasschieber geschlossen, so dass kein weiteres Gas mehr austreten konnte. Ein Mitarbeiter der Firma Badenova reparierte die Schadensstelle, so dass die Bewohner nach einer Stunde wieder in ihre Häuser zurückkehren konnten. Die Kreisstraße von Lörrach nach Wittlingen musste für die Dauer des Einsatzes gesperrt werden. Es erfolgte eine örtliche Umleitung. Personen kamen bei dem Ereignis nicht zu Schaden.

